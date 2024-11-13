Олбани
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермский край получит более полумиллиарда рублей на создание центра по производству БПЛА

Минпромторг России выделит Пермскому краю более 550 млн рублей на создание научно-производственного центра по созданию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Источник: Соцсети

Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Пермский край вошел в число первых семи регионов России, которые в 2025 году получат федеральную субсидию на реализацию проекта научно-производственного центра «Парма-БАС» по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». Финансирование получит Научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование». Деньги направят на создание производства газотурбинных двигателей для БПЛА самолетного типа, линейки электрических двигателей, силовых авиационных и интеллектуальных конструкций для беспилотных авиационных систем.

«На данный момент также продолжается процесс заключения договоров с будущими резидентами НПЦ “Парма-БАС”. Помимо федеральной субсидии и финансирования резидентов, выделим на создание научно-производственного центра средства из краевого бюджета», — отметил Дмитрий Махонин.