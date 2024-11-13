Пермский край получит более полумиллиарда рублей на создание центра по производству БПЛА

Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
Пермский край вошел в число первых семи регионов России, которые в 2025 году получат федеральную субсидию на реализацию проекта научно-производственного центра «Парма-БАС» по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». Финансирование получит Научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование». Деньги направят на создание производства газотурбинных двигателей для БПЛА самолетного типа, линейки электрических двигателей, силовых авиационных и интеллектуальных конструкций для беспилотных авиационных систем.
«На данный момент также продолжается процесс заключения договоров с будущими резидентами НПЦ “Парма-БАС”. Помимо федеральной субсидии и финансирования резидентов, выделим на создание научно-производственного центра средства из краевого бюджета», — отметил Дмитрий Махонин.