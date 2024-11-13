Зимин: СНГ нужны новые законы для борьбы с отмыванием денег

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Странам СНГ нужны новые законодательные и правовые акты, позволяющие государствам возвращать из-за рубежа в полном объеме доходы, полученные преступным путем, заявил журналистам исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) стран СНГ Владимир Зимин.
В столичном Президент-отеле проходит совместный форум Евразийской группы (ЕАГ) по противодействию отмывания преступных доходов и финансированию терроризма и Координационного совета генпрокуроров СНГ.
«Эти деньги (доходы полученные незаконным путем — Sputnik), как правило, выводятся за рубеж, и, как правило, в западные страны. Стоит задача эти деньги вернуть».
В последние годы страны СНГ, в том числе Россия, сталкиваются с ситуацией, когда страны, где конфискованы деньги, не возвращают их.
«К сожалению, в международном праве есть определенный пробел. Если мы направляем за рубеж определенный запрос о конфискации доходов, добытых преступным путем, то, по действующим международным договорам, этими деньгами будет распоряжаться то государство, которое произвело конфискацию. Может получиться так, что нам от этого запроса ничего ее останется», — пояснил Зимин.
По его словам, часть стран возвращает не все конфискованные суммы.
«И некоторые страны, к примеру, США, следует по процедуре 50/50. То есть 50% (конфискованных денег — Sputnik) возвращают, а 50% оставляют себе».
Ситуация складывается такая, что в СНГ недополучают деньги, а также при этом идет незаконное обогащение других стран.
«Мы хотим на пространстве СНГ внести изменения в те договоры, которые регулируют правовую помощь с тем, чтобы восторжествовал принцип “возвращается все”, — сказал он.
Зимин обратил внимание, что сегодня на форуме в Минске пройдет обмен опытом между представителями стран СНГ.