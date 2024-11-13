Зимин: СНГ нужны новые законы для борьбы с отмыванием денег

«К сожалению, в международном праве есть определенный пробел. Если мы направляем за рубеж определенный запрос о конфискации доходов, добытых преступным путем, то, по действующим международным договорам, этими деньгами будет распоряжаться то государство, которое произвело конфискацию. Может получиться так, что нам от этого запроса ничего ее останется», — пояснил Зимин.