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Звуки выстрелов будут слышны в Новороссийске из-за учений 14 ноября

Жителей Новороссийска предупредили о запланированных учениях.

Источник: Комсомольская правда

Учения со стрельбами проведут в Новороссийске 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе города-героя.

«В период с 21:00 до 23:00 14 ноября 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск», — говорится в сообщении.

Во время тренировочных мероприятий отработают отражение нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Практические стрельбы будут выполнять из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Жителей и гостей Новороссийска призывают сохранять спокойствие.