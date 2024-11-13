Звуки выстрелов будут слышны в Новороссийске из-за учений 14 ноября

Учения со стрельбами проведут в Новороссийске 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе города-героя.
«В период с 21:00 до 23:00 14 ноября 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск», — говорится в сообщении.
Во время тренировочных мероприятий отработают отражение нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Практические стрельбы будут выполнять из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
Жителей и гостей Новороссийска призывают сохранять спокойствие.