Спортсменам иностранцам больше не будут платить зарплаты из бюджета в Казахстане

Поправки вносятся в рамках разработанного Минтуризма и спорта проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам физкультуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации норм». Одной из поправок стал запрет на госфинансирование легионеров в Казахстане.