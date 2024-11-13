Bloomberg: пожертвования украинцев на нужды ВСУ резко сократились

«Чтобы собрать ту же сумму пожертвований, нам приходится работать в три раза больше, чем в предыдущие годы», — заявил он в беседе с агентством. По оценкам Притулы, объемы поступающих средств сократились примерно на пятую часть. Другие организации, занимающиеся сбором пожертвований, столкнулись со спадом до 15%. Так, агентство отмечает, что в этом году Притуле удалось собрать около $34 млн, тогда как военный бюджет Украины превышает $50 млрд.
Как пишет Bloomberg, сокращение объемов пожертвований пришлось на кризисный для Украины период. Пессимистичные настроения в стране усиливаются на фоне успешного продвижения ВС РФ, неудачных попыток властей призвать больше людей в ряды ВСУ и веерных отключений электричества. Кроме того, ситуацию усугубляют опасения того, что победивший на выборах в США республиканец Дональд Трамп претворит в жизнь свои обещания значительно урезать поддержку Киева.
11 октября депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что повышение налогов на Украине позволит компенсировать менее 10% нехватки бюджетных средств. По его словам, «дыра» в украинском бюджете составляет официально порядка $12 млрд, а неофициально оценивается в $14,5 млрд. Ранее на Украине был принят закон, согласно которому военный сбор для всех категорий населения повышается с 1,5% до 5%.
В Киеве заявляют, что страна самостоятельно может покрывать только военные статьи бюджета, все остальное финансируется за счет помощи союзников. Правительство внесло в Раду проект бюджета на 2025 год, в котором заложен дефицит в 1,6 трлн гривен ($38,68 млрд), а курс национальной валюты планируется понизить до 45 гривен за доллар. Как отмечало агентство РБК-Украина на основе анализа документа, госдолг страны к концу следующего года составит 101,8% ВВП, планируется привлечение $34,8 млрд внешних займов. При этом западные союзники настойчиво рекомендуют Киеву изыскивать больше источников самофинансирования.