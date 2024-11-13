Bloomberg: пожертвования украинцев на нужды ВСУ резко сократились

«Чтобы собрать ту же сумму пожертвований, нам приходится работать в три раза больше, чем в предыдущие годы», — заявил он в беседе с агентством. По оценкам Притулы, объемы поступающих средств сократились примерно на пятую часть. Другие организации, занимающиеся сбором пожертвований, столкнулись со спадом до 15%. Так, агентство отмечает, что в этом году Притуле удалось собрать около $34 млн, тогда как военный бюджет Украины превышает $50 млрд.