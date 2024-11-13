Полпред Жога вместе с губернатором Куйвашевым работают в Первоуральске

Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым он приехал в Первоуральск, где в первую очередь посетил градообразующее предприятие — Первоуральский новотрубный завод — одно из ведущих производителей стальных труб для нефтегаза, энергетики, машиностроения и других отраслей.