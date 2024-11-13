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Полпред Жога вместе с губернатором Куйвашевым работают в Первоуральске

Жога и Куйвашев посетили Первоуральский новотрубный завод.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Сегодня, 13 ноября, в Свердловскую область с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента в уральском федеральном округе Артем Жога.

Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым он приехал в Первоуральск, где в первую очередь посетил градообразующее предприятие — Первоуральский новотрубный завод — одно из ведущих производителей стальных труб для нефтегаза, энергетики, машиностроения и других отраслей.

Также полпред познакомился с руководством города.

Дальнейший график работы полпреда в Свердловской области пока не раскрывается.