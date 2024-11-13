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Песков: релоканты чудовищно и окончательно оторваны от РФ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Мнение релокантов, организующих демонстрации за рубежом, не вызывает интереса, они чудовищно и окончательно оторваны от России.

Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал планы Юлии Навальной, Ильи Яшина (признан в РФ иноагентом) и Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом) провести 17 ноября в Берлине демонстрацию с требованием вывести российские войска из Украины.

«Вы перечислили людей, чудовищно и окончательно оторванных от своей страны. И они не имеют никакого отношения к своей стране, и страна не имеет никакого отношения к ним», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать такие планы. «Поэтому любое их мнение какого-либо интереса здесь вызывать не будет», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков Дмитрий