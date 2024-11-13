Песков: релоканты чудовищно и окончательно оторваны от РФ

«Вы перечислили людей, чудовищно и окончательно оторванных от своей страны. И они не имеют никакого отношения к своей стране, и страна не имеет никакого отношения к ним», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать такие планы. «Поэтому любое их мнение какого-либо интереса здесь вызывать не будет», — подчеркнул представитель Кремля.