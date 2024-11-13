Чуприс: борьба с коррупцией должна быть системной и постоянной

«Сегодняшнее мероприятие проходит в русле одной из ключевых задач, стоящих перед Администрацией Президента, которая сводится к реализации государственной кадровой политики. Особое внимание уделяется работе с кадрами и профилактике коррупционных правонарушений. Как неоднократно подчеркивает Президент, требование “не брать чужого” должно стать аксиомой для каждого человека», — отметила Ольга Чуприс.



По ее словам, благодаря жесткой позиции Президента и скоординированной работе правоохранительных органов отмечается снижение уровня преступности в этой сфере. Согласно данным Генеральной прокуратуры, за 9 месяцев текущего года количество коррупционных правонарушений снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



«Администрация Президента инициировала проведение данного семинара для руководителей порядка 70 государственных органов и организаций, должности которых включены в кадровый реестр главы государства. Цель — не только разобрать конкретные случаи и статистику, но и выработать практические подходы к профилактике. Борьба с коррупцией не должна ограничиваться отчетами на бумаге, важна постоянная работа с подчиненными, внимательное отношение к их деятельности», — подчеркнула заместитель главы Администрации.



По словам Ольги Чуприс, наиболее уязвимыми к коррупции остаются сферы сельского хозяйства, строительства, промышленности и государственного управления. Однако для предотвращения таких преступлений необходима не только строгая профилактика, но и постоянное внимание к формированию морального климата в коллективах. «Системный подход, практическая профилактика и постоянное взаимодействие с подчиненными — это та “вода”, которая точит камень коррупции. Только совместными усилиями мы можем добиться устойчивых результатов», — подытожила она.