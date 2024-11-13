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ГТК: Латвия замедлила оформление транспорта на границе с Беларусью

За последние сутки контролирующие службы Латвии приняли на въезд около 30 автомобилей из предусмотренных нормой 200.

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Латвия в несколько раз замедлила оформление транспорта, который пересекает белорусско-латвийскую границу через пункт пропуска «Григоровщина», сообщили в официальном Telegram-канале таможенного комитета Беларуси.

В ГТК уточнили, что на таможенное оформление одного грузовика у латвийской стороны в среднем уходит около двух часов.

«За последние сутки контролирующие службы Латвии приняли на въезд около 30 автомобилей из возможных 200. И такая ситуация наблюдается на протяжении последней недели», — подчеркнули в профильном ведомстве.

Таким образом, в настоящее время через единственный функционирующий пункт пропуска на границе Беларуси с Латвией въезда на латвийскую территорию ожидают около 500 большегрузов.

Вместе с тем, белорусская сторона работает в штатном режиме, подчеркнули в таможенном комитете.

ГТК просит перевозчиков, которые планируют пересечение белорусско-латвийской границы, учитывать сложившиеся обстоятельства.

таможня