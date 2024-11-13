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Юрий Слюсарь поделился кадрами полета российского Су-57, потрясшего жителей Китая

Ростовская область, 13 ноября 2024. DON24.RU. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поделился в своем телеграм-канале кадрами полета российского Су-57, потрясшего жителей Китая.

«Российский Су-57 заходит на “свечку” в китайском небе! Запущенный в серийное производство, теперь он не только защищает нашу Родину, но и потрясает воображение жителей Поднебесной», — написал Юрий Слюсарь.

Он поздравил коллег с мировой премьерой лучшего российского истребителя и выразил гордость за то, что принимал участие в развитии этого проекта. С 2015 по 2024 год Юрий Слюсарь возглавлял Объединенную авиастроительную корпорацию.

Су-57 — это истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики в боевых условиях, доказал эффективность против американских ПВО Patriot. Во время премьеры экспортной версии за штурвалом находился высочайший профессионал — Герой России Сергей Богдан, выполнивший невероятные виражи в небе.

Ранее Юрий Слюсарь прокатился на ростовском автобусе и запланировал совещание с транспортниками.