Александр Беглов: В Петербурге на Цимбалинском мосту не будет пробок

«Реконструкция Цимбалинского путепровода отвечает задачам, которые поставлены в программе “10 приоритетов развития Санкт-Петербурга”. В ней предусмотрены крупные проекты создания комфортной и безопасной городской среды, в том числе строительство и ремонт дорог, мостов и других инженерных сооружений. Исторический Цимбалинский мост — один из важнейших объектов транспортной инфраструктуры города. Он давно выработал свой ресурс и был “на слуху” у горожан из-за постоянных пробок. После реконструкции пропускная способность путепровода увеличится почти в два с половиной раза — до 24 тысяч автомобилей в сутки, что значительно улучшит транспортную связь Невского и Фрунзенского районов».