Александр Беглов: В Петербурге на Цимбалинском мосту не будет пробок

Дорожники приступили к первому этапу реконструкции Цимбалинского путепровода, соединяющего Невский и Фрунзенский районы в створе улиц Белы Куна и Цимбалина. Основные работы планируется завершить до конца 2027 года.
Виадук соорудили в 1910 году над железнодорожными путями Московского направления. Сейчас мост находится в аварийном состоянии. По проекту над железной дорогой построят новый путепровод длиной 450 метров. Вместе с двумя съездами на улицы Цимбалина и Белы Куна его протяженность составит 975 метров.
На строительной площадке уже начали бетонировать опоры сооружения. Специалисты выполнят переустройство инженерных сетей, построят подпорные стены и новые тротуары. После реконструкции виадук расширится с 2 до 4 полос движения. Когда закончат строительство, старый аварийный путепровод демонтируют.
«Реконструкция Цимбалинского путепровода отвечает задачам, которые поставлены в программе “10 приоритетов развития Санкт-Петербурга”. В ней предусмотрены крупные проекты создания комфортной и безопасной городской среды, в том числе строительство и ремонт дорог, мостов и других инженерных сооружений. Исторический Цимбалинский мост — один из важнейших объектов транспортной инфраструктуры города. Он давно выработал свой ресурс и был “на слуху” у горожан из-за постоянных пробок. После реконструкции пропускная способность путепровода увеличится почти в два с половиной раза — до 24 тысяч автомобилей в сутки, что значительно улучшит транспортную связь Невского и Фрунзенского районов».