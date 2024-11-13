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Александр Беглов: В Петербурге на Цимбалинском мосту не будет пробок

После реконструкции исторического Цимбалинского путепровода пропускная способность виадука увеличится в 2,5 раза.

Источник: РИА "Новости"

Дорожники приступили к первому этапу реконструкции Цимбалинского путепровода, соединяющего Невский и Фрунзенский районы в створе улиц Белы Куна и Цимбалина. Основные работы планируется завершить до конца 2027 года.

Виадук соорудили в 1910 году над железнодорожными путями Московского направления. Сейчас мост находится в аварийном состоянии. По проекту над железной дорогой построят новый путепровод длиной 450 метров. Вместе с двумя съездами на улицы Цимбалина и Белы Куна его протяженность составит 975 метров.

На строительной площадке уже начали бетонировать опоры сооружения. Специалисты выполнят переустройство инженерных сетей, построят подпорные стены и новые тротуары. После реконструкции виадук расширится с 2 до 4 полос движения. Когда закончат строительство, старый аварийный путепровод демонтируют.

«Реконструкция Цимбалинского путепровода отвечает задачам, которые поставлены в программе “10 приоритетов развития Санкт-Петербурга”. В ней предусмотрены крупные проекты создания комфортной и безопасной городской среды, в том числе строительство и ремонт дорог, мостов и других инженерных сооружений. Исторический Цимбалинский мост — один из важнейших объектов транспортной инфраструктуры города. Он давно выработал свой ресурс и был “на слуху” у горожан из-за постоянных пробок. После реконструкции пропускная способность путепровода увеличится почти в два с половиной раза — до 24 тысяч автомобилей в сутки, что значительно улучшит транспортную связь Невского и Фрунзенского районов».

подчеркнул Александр Беглов
губернатор