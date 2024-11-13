Военный эксперт в США описал три сценария для Зеленского при Трампе

По словам Брайена, действующий президент США Джо Байден и его советники надеются провести законопроект о поддержке Украины через «все еще дружественный конгресс», однако у них нет никакой уверенности в успехе.
«Если эта мера будет представлена и отклонена или просто не будет реализована, перед Зеленским на Украине встанет трудный выбор: либо вести переговоры с русскими, либо сгореть в огне, либо уйти в отставку», — написал военный аналитик.
Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена собирается направить Украине последний пакет военной помощи на сумму более $6 млрд, опасаясь прекращения поддержки Киева после вступления Дональда Трампа в должность президента.
Трамп, обеспечивший себе на выборах 292 голоса выборщиков при необходимых 270, не раз говорил, что может остановить конфликт на Украине в течение 24 часов, отметив, что связался бы для этого с президентами двух стран — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.