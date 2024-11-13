Военный эксперт в США описал три сценария для Зеленского при Трампе

Трамп, обеспечивший себе на выборах 292 голоса выборщиков при необходимых 270, не раз говорил, что может остановить конфликт на Украине в течение 24 часов, отметив, что связался бы для этого с президентами двух стран — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.