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Военный эксперт в США описал три сценария для Зеленского при Трампе

Президента Украины Владимира Зеленского ждет три сценария в связи с победой на выборах президента США Дональда Трампа, который может прекратить поставки вооружений Киеву. Об этом написал бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в журнале Weapons and Strategy.

Источник: Reuters

По словам Брайена, действующий президент США Джо Байден и его советники надеются провести законопроект о поддержке Украины через «все еще дружественный конгресс», однако у них нет никакой уверенности в успехе.

«Если эта мера будет представлена и отклонена или просто не будет реализована, перед Зеленским на Украине встанет трудный выбор: либо вести переговоры с русскими, либо сгореть в огне, либо уйти в отставку», — написал военный аналитик.

Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена собирается направить Украине последний пакет военной помощи на сумму более $6 млрд, опасаясь прекращения поддержки Киева после вступления Дональда Трампа в должность президента.

Трамп, обеспечивший себе на выборах 292 голоса выборщиков при необходимых 270, не раз говорил, что может остановить конфликт на Украине в течение 24 часов, отметив, что связался бы для этого с президентами двух стран — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Трамп Дональд