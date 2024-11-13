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Хуснуллин: новых льготных программ ипотеки не будет

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что кабинет министров сейчас не рассматривает возможность появления новых программ субсидирования ипотеки из-за высокой ключевой ставки.

Источник: РИА "Новости"

Вице-премьер назвал такие программы «капиталозатратным для бюджета мероприятием» и подчеркнул, что сейчас их и так уже действует три: семейная, IT-ипотека и сельская ипотека.

«По остальным [программам] пока, так как это капиталозатратное для бюджета мероприятие, мы расширяться пока не будем. Будем ждать, пока инфляция и ставка снизятся».

сказал вице-премьер

Одновременно Марат Хуснуллин рассказал, что чиновники сомневаются в эффективности нынешнего подхода к субсидированию кредитов на жилье. По его словам, львиную долю ипотеки осваивают всего 20 регионов. В остальных она идет с большим трудом из-за низких цен и низкой доходности стройки.

«Пока мы склоняемся, что надо поддерживать там, где спрос меньше. Нужно поддерживать не спрос, а предложение».

объяснил сенаторам вице-премьер

В конце октября правительство сообщило об очередном увеличении лимитов субсидий на 350 млн рублей. Таким образом, общий размер лимитов только по программе семейной ипотеки вырос с 5,9 трлн рублей до 6,25 триллиона.

ипотека