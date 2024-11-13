Казахстан, Азербайджан и Узбекистан объединили усилия для развития зеленой энергетики

«Подписание Соглашения о стратегическом партнерстве — это важный этап трехстороннего сотрудничества в развитии регионов Центральной Азии и Южного Кавказа. Документ открывает новые возможности для интеграции энергетических систем наших государств, а также создания надежных коридоров поставок экологически чистой энергии на европейский и другие рынки. Казахстан здесь играет крайне важную роль как крупная транзитная территория. Практические результаты этого Соглашения также будут способствовать развитию Среднего коридора в качестве “зеленого моста”, соединяющего наши экономики. Тесное сотрудничество в этой ключевой сфере активизирует обмен опытом и передовыми технологиями между тремя государствами, будет способствовать дальнейшему укреплению нашей энергетической безопасности».