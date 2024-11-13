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Речан рассказал, когда сообщит о перестановках в правительстве

Об изменениях в составе правительства премьер Речан объявит на пресс-конференции.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Окончательное решение о перестановках в правительстве глава кабмина Молдовы Дорин Речан огласит в понедельник, 18 ноября на специально организованной пресс-конференции. Об этом премьер-министр сообщил перед началом заседания правительства в среду.

«В течение нескольких ней после выборов мы проанализировали и обсудили изменения, которые необходимо провести в правительстве, а также кто именно должен руководить этими изменениями. В понедельник, 18 ноября, я проведу пресс-конференцию, на которой объявлю о соответствующих изменениях».

сказал Речан.

О необходимости замены глав некоторых министерств и ведомств власти заговорили сразу после выборов президента, прошедших третьего ноября. Президент, глава правительства и спикер парламента отмечали, что в ходе предвыборной кампании неоднократно получали негативные отзывы о работе чиновников.

В понедельник, 11 ноября о своей отставке заявил глава Министерства инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Он также покинул ряды правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).

«Я надеюсь, что этот шаг позволит вернуться к обсуждению Молдовы на публичной арене и меньше обсуждать того или иного человека, как того хотят враги нашей страны», — заявил Спыну в своем Telegram-канале.