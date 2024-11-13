Речан рассказал, когда сообщит о перестановках в правительстве

«В течение нескольких ней после выборов мы проанализировали и обсудили изменения, которые необходимо провести в правительстве, а также кто именно должен руководить этими изменениями. В понедельник, 18 ноября, я проведу пресс-конференцию, на которой объявлю о соответствующих изменениях».