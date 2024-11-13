Американский комплекс ПРО в Польше и релоканты. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент Владимир Путин встретится с кинорежиссером, директором «Мосфильма», народным артистом России Кареном Шахназаровым.
Глава государства может провести международный телефонный разговор во второй половине дня.
Прямая линия и большая ежегодная пресс-конференция Путина пройдут в совмещенном формате во второй половине декабря.
Об американском комплексе ПРО в Польше
Россия будет принимать «соответствующие меры для обеспечения паритета» в ответ на размещение американского комплекса ПРО в Польше.
«Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ, это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал».
О спецоперации
ВС России в ходе спецоперации очень бережно относятся к гражданскому населению Украины, в отличие от украинских военных: «Удары наносятся только по военным целям. Эта практика продолжается».
Спецоперация идет полным ходом, ее динамика «весьма высокая».
О релокантах
Что касается планов релокантов провести 17 ноября демонстрацию в Берлине, то их мнение не вызывает интереса, они «чудовищно и окончательно оторваны» от России.
О ситуации на Ближнем Востоке
Россия продолжает предпринимать усилия по достижению прекращения огня между Израилем и Ливаном: «Россия продолжает занимать весьма ответственную позицию, мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы способствовать прекращению огня».
О приговоре педиатру Буяновой
Кремль не комментирует судебные решения, в том числе по делу педиатра Надежды Буяновой.
О ситуации в Киргизии
Руководство Киргизии «обладает всем необходимым» для обеспечения порядка в стране.