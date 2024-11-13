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Американский комплекс ПРО в Польше и релоканты. Темы брифинга Пескова

Размещение американского комплекса ПРО в Польше, планы релокантов провести 17 ноября демонстрацию в Берлине и ситуация на Ближнем Востоке стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент Владимир Путин встретится с кинорежиссером, директором «Мосфильма», народным артистом России Кареном Шахназаровым.

Глава государства может провести международный телефонный разговор во второй половине дня.

Прямая линия и большая ежегодная пресс-конференция Путина пройдут в совмещенном формате во второй половине декабря.

Об американском комплексе ПРО в Польше

Россия будет принимать «соответствующие меры для обеспечения паритета» в ответ на размещение американского комплекса ПРО в Польше.

«Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ, это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал».

О спецоперации

ВС России в ходе спецоперации очень бережно относятся к гражданскому населению Украины, в отличие от украинских военных: «Удары наносятся только по военным целям. Эта практика продолжается».

Спецоперация идет полным ходом, ее динамика «весьма высокая».

О релокантах

Что касается планов релокантов провести 17 ноября демонстрацию в Берлине, то их мнение не вызывает интереса, они «чудовищно и окончательно оторваны» от России.

О ситуации на Ближнем Востоке

Россия продолжает предпринимать усилия по достижению прекращения огня между Израилем и Ливаном: «Россия продолжает занимать весьма ответственную позицию, мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы способствовать прекращению огня».

О приговоре педиатру Буяновой

Кремль не комментирует судебные решения, в том числе по делу педиатра Надежды Буяновой.

О ситуации в Киргизии

Руководство Киргизии «обладает всем необходимым» для обеспечения порядка в стране.

Песков Дмитрий