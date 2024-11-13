Республиканская Партия «Сердце Молдовы» расширяется. Территориальные организации созданы еще в четырех районах

Республиканская Партия «Сердце Молдовы» (PRIM) расширяется. Территориальные организации были созданы еще в четырех районах.
Ирина Влах, лидер инициативной группы по созданию политформирования, заявила вчера, после участия в заседаниях организаций, что «Сердце Молдовы» в новых районах.
«В Фалештах и Хынчештах появились территориальные организации Республиканской Партии “Сердце Молдовы” (PRIM). Наша страна как никогда нуждается в людях, которые ставят её интересы на первое место. Я рада, что такие граждане присоединяются к нашей команде. Вместе мы построим Молдову, которой все будут гордиться!», — отметила политик.
Позже бывший кандидат на пост главы государства объявила, что партия открыла представительства в Бельцах и Новых Аненах.
«Ещё два территориальных отделения появилось у Республиканской партии “Сердце Молдовы”. Жители Бельц и Новых Анен провели учредительные собрания и присоединились к нашей работе. Добро пожаловать в команду, коллеги!», — сообщила лидер инициативной группы по созданию PRIM.