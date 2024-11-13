Республиканская Партия «Сердце Молдовы» расширяется. Территориальные организации созданы еще в четырех районах

«В Фалештах и Хынчештах появились территориальные организации Республиканской Партии “Сердце Молдовы” (PRIM). Наша страна как никогда нуждается в людях, которые ставят её интересы на первое место. Я рада, что такие граждане присоединяются к нашей команде. Вместе мы построим Молдову, которой все будут гордиться!», — отметила политик.