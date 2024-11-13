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В Кремле отреагировали на открытие американской базы ПРО в Польше

Москва воспринимает размещение комплекса ПРО НАТО на базе Aegis в Польше как стремление к сдерживанию России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Navy

Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ. Это ничто иное как попытка сдерживать наш военный потенциал.

Дмитрий Песков
(цитата по «РИА Новости»)

Представитель Кремля уточнил, что Россия примет ответные меры для сохранения паритета.

Пресс-секретарь президента добавил, что в период, когда лидером США был Джордж Буш-младший, Владимир Путин акцентировал внимание американских властей на обеспокоенности России созданием баз в Европе. Тогда Вашингтон утверждал, что установка комплексов ПРО НАТО связана с угрозой со стороны Ирана и Северной Кореи.

«Мы тогда настаивали на том, что слова американцев о том, что все эти планы направлены против иранской эфемерной угрозы — на самом деле ложь», — цитируют Пескова «Известия».

По его словам, подобные действия являются подтверждением правоты президента РФ.

Американская база противоракетной обороны открывается в поселке Редзиково в Польше 13 ноября. На территории военного объекта установлены ракетные системы, которые, как заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, смогут сбивать не только российские ракеты, но и иранские, направляющиеся в сторону США.

База ракетного щита располагается в 200 км от Калининградской области. Решение о ее строительстве было принято в 2009 году.

НАТО
Песков Дмитрий