В Кремле отреагировали на открытие американской базы ПРО в Польше

Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ. Это ничто иное как попытка сдерживать наш военный потенциал.
Представитель Кремля уточнил, что Россия примет ответные меры для сохранения паритета.
Пресс-секретарь президента добавил, что в период, когда лидером США был Джордж Буш-младший, Владимир Путин акцентировал внимание американских властей на обеспокоенности России созданием баз в Европе. Тогда Вашингтон утверждал, что установка комплексов ПРО НАТО связана с угрозой со стороны Ирана и Северной Кореи.
«Мы тогда настаивали на том, что слова американцев о том, что все эти планы направлены против иранской эфемерной угрозы — на самом деле ложь», — цитируют Пескова «Известия».
По его словам, подобные действия являются подтверждением правоты президента РФ.
Американская база противоракетной обороны открывается в поселке Редзиково в Польше 13 ноября. На территории военного объекта установлены ракетные системы, которые, как заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, смогут сбивать не только российские ракеты, но и иранские, направляющиеся в сторону США.
База ракетного щита располагается в 200 км от Калининградской области. Решение о ее строительстве было принято в 2009 году.