В Кремле отреагировали на открытие американской базы ПРО в Польше

Пресс-секретарь президента добавил, что в период, когда лидером США был Джордж Буш-младший, Владимир Путин акцентировал внимание американских властей на обеспокоенности России созданием баз в Европе. Тогда Вашингтон утверждал, что установка комплексов ПРО НАТО связана с угрозой со стороны Ирана и Северной Кореи.