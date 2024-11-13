В Новосибирске детский омбудсмен Львова-Белова обсудила сотрудничество с Романом Ротенбергом

Сегодня в Новосибирске открыли форум «Жить и воспитываться в семье» и XXIII Всероссийский съезд. В сердце Западной Сибири собралась большая команда уполномоченных по правам ребенка — вместе с представителями федеральных и региональных органов власти, НКО, специалистами по работе с семьей, экспертами в самых разных сферах. Эти два дня будут посвящены поиску решений по поддержке семей, совершенствованию существующей системы — ее развороту в сторону родителей. Особое внимание на форуме уделят вопросам изменения госпрограмм и госзаданий, а также разработке новых карт действий по помощи семьям на 2025 год.