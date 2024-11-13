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В Новосибирске детский омбудсмен Львова-Белова обсудила сотрудничество с Романом Ротенбергом

Петербургская хоккейная команда приехала в Сибирь на матч.

Источник: Соцсети

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась в Новосибирске с вице-президентом ФХР и главным тренером СКА Романом Ротенбергом. Сегодня, 13 ноября, команда играет с местным ХК «Сибирь».

«Обсудили дальнейшие планы по гуманитарной помощи семьям с детьми в Курской области. Вместе мы продолжим поддерживать родителей с детьми в пунктах временного размещения, предоставлять жилье многодетным семьям. Мы открыты к сотрудничеству, чтобы помочь тем, кому тяжело», — рассказала Львова-Белова.

Сегодня в Новосибирске открыли форум «Жить и воспитываться в семье» и XXIII Всероссийский съезд. В сердце Западной Сибири собралась большая команда уполномоченных по правам ребенка — вместе с представителями федеральных и региональных органов власти, НКО, специалистами по работе с семьей, экспертами в самых разных сферах. Эти два дня будут посвящены поиску решений по поддержке семей, совершенствованию существующей системы — ее развороту в сторону родителей. Особое внимание на форуме уделят вопросам изменения госпрограмм и госзаданий, а также разработке новых карт действий по помощи семьям на 2025 год.

«Новосибирская область всегда поддерживает наши пилотные проекты. Это был первый регион, где я побывала в должности Уполномоченного. Здесь зарождались идеи, которые впоследствии превратились в масштабные программы. Например, новосибирский опыт подсказал идею безопасных развивающих пространств для подростков — теперь открываем их по стране. Регион — участник нашего проекта “Ноль-четыре”, — рассказала омбудсмен.