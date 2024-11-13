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Что известно о новом министре обороны США

Дональд Трамп во вторник вечером назначил Питера Брайана Хегсета, ведущего утренней программы на канале Fox News и офицера Национальной гвардии, своим министром обороны.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Решение Трампа

Пит всю свою жизнь служил в армии на благо страны. Он жесткий, умный и искренне верит в то, что Америка превыше всего. С Питом у руля враги Америки будут начеку, наши вооруженные силы снова станут великими, и Америка никогда не отступит.

Дональд Трамп
47-й президент США

Если сенат утвердит кандидатуру Хегсета, он возглавит Пентагон в период обострения напряженности на Ближнем Востоке, где Израиль борется с иранскими прокси ХАМАС и «Хезболлой», и на Украине, где российские войска продолжают подавлять ВСУ, несмотря на миллиардную военную помощь со стороны США и союзников, пишет Bloomberg.

Хегсет — не нетрадиционный выбор на эту должность.

Обычно выбирают высокопоставленных военных, законодателей или госчиновников с многолетним опытом. Хегсет ранее возглавлял консервативную группу, которая выступала за дополнительное разгосударствление Министерства по делам ветеранов, и во время первого президентского срока Трампа он рассматривался на должность руководителя этого ведомства.

В случае утверждения Хегсет возглавит крупнейшее в мире оборонное ведомство и крупнейшего работодателя в США с более чем 770 000 сотрудниками и 2 миллионами мужчин и женщин в военной форме.

Бюджет Минобороны США превышает 840 млрд долларов, а его финансовая отчетность настолько сложна, что Пентагон ни разу успешно не проходил аудит.

Назначение Хегсета поможет Трампу провести, как ожидается, радикальные перемены в Пентагоне, который гордится своей аполитичностью. В ходе предвыборной кампании Трамп пообещал запретить трансгендерам служить в армии, отказаться от политики многообразия и инклюзивности в правительстве и говорил об использовании Национальной гвардии и, возможно, действительной армии для депортации миллионов нелегальных иммигрантов.

Белый дом также может поручить новому руководителю Пентагона сократить военные расходы, финансируемые из госбюджета, и переориентировать закупки на технологические инновации. В этом случае Хегсет столкнется с Илоном Маском, чья компания SpaceX стала жизненно важным партнером НАСА и Минобороны США.

В первой администрации Трампа наблюдалась высокая текучесть кадров среди руководителей Пентагона.

Первый министр обороны, четырехзвездный генерал Джеймс Мэттис в конце 2018 года подал в отставку в знак протеста против антипатии Трампа к альянсам, а позже раскритиковал его как человека, «который пытается разделить нас».

Второй министр обороны Марк Эспер был более сговорчив в таких вопросах, как сокращение численности американских войск в Афганистане и Германии и сосредоточение большего количества персонала и средств на границе с Мексикой. Но даже Эспер был уволен после того, как отказался использовать войска для подавления протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда в 2020 году.

Что известно о Хегсете

Хегсет — 44-летний убежденный консерватор.

Капитан Национальной гвардии, заслуженный ветеран боевых действий, добровольно служил в Ираке, Афганистане и на американской тюремной базе в Гуантанамо (Куба).

Получил две бронзовые звезды и значок боевого пехотинца.

Он защищал интересы американских ветеранов, обвиняемых в военных преступлениях в Ираке или осужденных за них, а также оправдывал обращение с заключенными в Гуантанамо, пишет Axios. Он в частном порядке просил тогдашнего президента Трампа помиловать некоторых военнослужащих.

С 2014 года Хегсет работает корреспондентом Fox News. Здесь он подружился с Трампом, который регулярно появлялся на его шоу.

До сих пор Хегсет являлся соведущим утренней программы выходного дня FOX & Friends Weekend и принимал участие в ряде программ на канале FOX Nation. Представитель Fox News отметил, что Хегсет был «исключительным ведущим» и «его идеи и анализ, особенно в отношении военных, нашли глубокий отклик у наших зрителей и сделали программу успешной».

Хегсета написал ряд книг, в том числе «Битва за американское сознание» и «Война с воинами». В июне на митинге в Лас-Вегасе Трамп призвал своих сторонников купить книги Хегсета, пообещав, что в случае его победы «все это исчезнет в течение 24 часов».

Хегсет стремится сделать вооруженные силы США более смертоносными. Как отметил Трамп, «Пит будет мужественным и патриотичным сторонником нашей политики “мир через силу”».

Он, как и Трамп, категорически против программ «пробуждения» в армии, которые, как утверждает администрация Байдена, способствуют равенству и интеграции. Он также подвергает сомнению роль женщин в боевых действиях. Во время подкаста Шона Райана Хегсет сказал, что разрешение женщинам участвовать в боевых действиях вредит этим усилиям. «Все, что касается совместной службы мужчин и женщин, усложняет ситуацию, а осложнения в бою приводят к увеличению потерь», — считает он.

Реакция на назначение Хегсета

Трамп ошеломил Пентагон и весь оборонный мир, назначив Хегсета своим министром обороны.

Он выбрал человека в значительной степени неопытного и непроверенного, пишет Stars and Stripes.

Эта новость была встречена многими в Вашингтоне с недоумением и тревогой: Трамп отказался от ряда авторитетных специалистов в области национальной безопасности и выбрал капитана Национальной гвардии.

«Есть основания для беспокойства, что это не тот человек, который является достаточно серьезным политиком… чтобы успешно выполнять свою работу», — убежден Адам Смит, высокопоставленный демократ в Комитете по вооруженным силам палаты представителей. Как полагает Марк Кансиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, отсутствие у Хегсета опыта работы на руководящих должностях в сфере национальной безопасности затруднит в сенате его утверждение в должности.

Думаю, что Трамп просто устал бороться со своими министрами обороны и выбрал того, кто был бы ему предан.

Марк Кансиан
старший советник Центра стратегических и международных исследований

Даже некоторые республиканцы в Сенате, которые должны были проголосовать за выдвижение Хегсета в новую администрацию Трампа, отреагировали сдержанно. Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис назвал этот выбор «занимательным», а сенатор от Индианы Тодд Янг, служивший в Корпусе морской пехоты, сказал: «Я мало что знаю о его прошлом или его взглядах, поэтому с нетерпением жду возможности узнать больше».

Впрочем, сенатор от Северной Дакоты Джон Хувен не удивлен, что Трамп выбрал Хегсета, потому что «у них близкие отношения, Трамп симпатизирует и доверяет ему». Спикер Палаты представителей Майк Джонсон убежден, что у Хегсета хороший потенциал и он будет «настроен на реформы в тех областях, которые нуждаются в реформировании».

Трамп Дональд