Что известно о новом министре обороны США

Он, как и Трамп, категорически против программ «пробуждения» в армии, которые, как утверждает администрация Байдена, способствуют равенству и интеграции. Он также подвергает сомнению роль женщин в боевых действиях. Во время подкаста Шона Райана Хегсет сказал, что разрешение женщинам участвовать в боевых действиях вредит этим усилиям. «Все, что касается совместной службы мужчин и женщин, усложняет ситуацию, а осложнения в бою приводят к увеличению потерь», — считает он.