Что известно о новом министре обороны США

Решение Трампа
Пит всю свою жизнь служил в армии на благо страны. Он жесткий, умный и искренне верит в то, что Америка превыше всего. С Питом у руля враги Америки будут начеку, наши вооруженные силы снова станут великими, и Америка никогда не отступит.
Если сенат утвердит кандидатуру Хегсета, он возглавит Пентагон в период обострения напряженности на Ближнем Востоке, где Израиль борется с иранскими прокси ХАМАС и «Хезболлой», и на Украине, где российские войска продолжают подавлять ВСУ, несмотря на миллиардную военную помощь со стороны США и союзников, пишет Bloomberg.
Обычно выбирают высокопоставленных военных, законодателей или госчиновников с многолетним опытом. Хегсет ранее возглавлял консервативную группу, которая выступала за дополнительное разгосударствление Министерства по делам ветеранов, и во время первого президентского срока Трампа он рассматривался на должность руководителя этого ведомства.
Бюджет Минобороны США превышает 840 млрд долларов, а его финансовая отчетность настолько сложна, что Пентагон ни разу успешно не проходил аудит.
Назначение Хегсета поможет Трампу провести, как ожидается, радикальные перемены в Пентагоне, который гордится своей аполитичностью. В ходе предвыборной кампании Трамп пообещал запретить трансгендерам служить в армии, отказаться от политики многообразия и инклюзивности в правительстве и говорил об использовании Национальной гвардии и, возможно, действительной армии для депортации миллионов нелегальных иммигрантов.
Белый дом также может поручить новому руководителю Пентагона сократить военные расходы, финансируемые из госбюджета, и переориентировать закупки на технологические инновации. В этом случае Хегсет столкнется с Илоном Маском, чья компания SpaceX стала жизненно важным партнером НАСА и Минобороны США.
Первый министр обороны, четырехзвездный генерал Джеймс Мэттис в конце 2018 года подал в отставку в знак протеста против антипатии Трампа к альянсам, а позже раскритиковал его как человека, «который пытается разделить нас».
Второй министр обороны Марк Эспер был более сговорчив в таких вопросах, как сокращение численности американских войск в Афганистане и Германии и сосредоточение большего количества персонала и средств на границе с Мексикой. Но даже Эспер был уволен после того, как отказался использовать войска для подавления протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда в 2020 году.
Что известно о Хегсете
Хегсет — 44-летний убежденный консерватор.
Получил две бронзовые звезды и значок боевого пехотинца.
Он защищал интересы американских ветеранов, обвиняемых в военных преступлениях в Ираке или осужденных за них, а также оправдывал обращение с заключенными в Гуантанамо, пишет Axios. Он в частном порядке просил тогдашнего президента Трампа помиловать некоторых военнослужащих.
До сих пор Хегсет являлся соведущим утренней программы выходного дня FOX & Friends Weekend и принимал участие в ряде программ на канале FOX Nation. Представитель Fox News отметил, что Хегсет был «исключительным ведущим» и «его идеи и анализ, особенно в отношении военных, нашли глубокий отклик у наших зрителей и сделали программу успешной».
Хегсета написал ряд книг, в том числе «Битва за американское сознание» и «Война с воинами». В июне на митинге в Лас-Вегасе Трамп призвал своих сторонников купить книги Хегсета, пообещав, что в случае его победы «все это исчезнет в течение 24 часов».
Он, как и Трамп, категорически против программ «пробуждения» в армии, которые, как утверждает администрация Байдена, способствуют равенству и интеграции. Он также подвергает сомнению роль женщин в боевых действиях. Во время подкаста Шона Райана Хегсет сказал, что разрешение женщинам участвовать в боевых действиях вредит этим усилиям. «Все, что касается совместной службы мужчин и женщин, усложняет ситуацию, а осложнения в бою приводят к увеличению потерь», — считает он.
Реакция на назначение Хегсета
Он выбрал человека в значительной степени неопытного и непроверенного, пишет Stars and Stripes.
Эта новость была встречена многими в Вашингтоне с недоумением и тревогой: Трамп отказался от ряда авторитетных специалистов в области национальной безопасности и выбрал капитана Национальной гвардии.
«Есть основания для беспокойства, что это не тот человек, который является достаточно серьезным политиком… чтобы успешно выполнять свою работу», — убежден Адам Смит, высокопоставленный демократ в Комитете по вооруженным силам палаты представителей. Как полагает Марк Кансиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, отсутствие у Хегсета опыта работы на руководящих должностях в сфере национальной безопасности затруднит в сенате его утверждение в должности.
Думаю, что Трамп просто устал бороться со своими министрами обороны и выбрал того, кто был бы ему предан.
Даже некоторые республиканцы в Сенате, которые должны были проголосовать за выдвижение Хегсета в новую администрацию Трампа, отреагировали сдержанно. Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис назвал этот выбор «занимательным», а сенатор от Индианы Тодд Янг, служивший в Корпусе морской пехоты, сказал: «Я мало что знаю о его прошлом или его взглядах, поэтому с нетерпением жду возможности узнать больше».
Впрочем, сенатор от Северной Дакоты Джон Хувен не удивлен, что Трамп выбрал Хегсета, потому что «у них близкие отношения, Трамп симпатизирует и доверяет ему». Спикер Палаты представителей Майк Джонсон убежден, что у Хегсета хороший потенциал и он будет «настроен на реформы в тех областях, которые нуждаются в реформировании».