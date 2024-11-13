Глава СПЧ Валерий Фадеев посетит Екатеринбург

В Екатеринбург 14 ноября 2024 года с рабочим визитом приедет глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
За время своего пребывания в уральской столице глава СПЧ примет участие в Общероссийском форуме стратегического развития «Города России: локомотивы роста».
— Глава СПЧ посетит выездное заседание комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению на тему «Об организации на региональном и местном уровне работы по сохранению и развитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области.
Также программа визита предусматривает встречу с преподавателями, сотрудниками и студентами УрФУ. На встрече Валерий Фадеев расскажет о своей книге «Преображение гуманизма» и поделится экспертным мнением о документальном фильме, снятом по книге.
Далее глава СПЧ и руководство УрФУ посетят новый кампус университета в Новокольцовском, который был возведен в рамках федерального проекта по созданию сети современных кампусов.