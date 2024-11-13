Глава СПЧ Валерий Фадеев посетит Екатеринбург

— Глава СПЧ посетит выездное заседание комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению на тему «Об организации на региональном и местном уровне работы по сохранению и развитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области.