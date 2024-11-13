Военнослужащих Молдавии будут проверять на полиграфе

«Изменения призваны устранить существующие пробелы в нормативной базе, которая касается граждан, проходящих военную службу. Основные из них заключаются в следующем: предоставить возможность министерству обороны использовать полиграф при тестировании военнослужащих», — зачитал проект поправок министр обороны Анатолий Носатый на заседании, которое транслировал сайт кабинета министров.
По словам министра, поправки также подразумевают расширение списка ограничений при принятии военных на службу по контракту и условий, на основании которых они могут быть уволены. Из списка дисциплинарных наказаний военных исключается арест, предусмотрены также другие нововведения.
Сегодня армия нейтральной по статусу Молдавии является одной из самых малочисленных в СНГ. Ранее для экономии средств ее личный состав был сокращен примерно до 6,5 тыс. человек, а период срочной службы уменьшен до 12 месяцев. На вооружении у нее находятся 15 транспортных самолетов и вертолетов, около 200 бронетранспортеров и более 100 орудий и минометов. Преимущественно речь идет о технике советского образца 1960−1980-х годов.
Два года назад республика активизировала военное сотрудничество с НАТО и западными странами, которые стали наращивать поставки военного оборудования. Кроме того, Молдавия увеличила военный бюджет и начала процесс модернизации вооруженных сил. Это вызывало обеспокоенность у властей непризнанного Приднестровья и Гагаузской автономии. В Тирасполе также озабочены участившимися учениями вблизи разделительной зоны безопасности, которую охраняют российские миротворцы.