Военнослужащих Молдавии будут проверять на полиграфе

Сегодня армия нейтральной по статусу Молдавии является одной из самых малочисленных в СНГ. Ранее для экономии средств ее личный состав был сокращен примерно до 6,5 тыс. человек, а период срочной службы уменьшен до 12 месяцев. На вооружении у нее находятся 15 транспортных самолетов и вертолетов, около 200 бронетранспортеров и более 100 орудий и минометов. Преимущественно речь идет о технике советского образца 1960−1980-х годов.