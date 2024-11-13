Токаев обозначил надежного партнера в Евросоюзе

Ранее стало известно о том, что Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев подписали cоглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном.