Новую структуру обладминистрации сформируют в Волгограде к 1 января

Встреча губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с Советом облдумы прошла 13 ноября.
В центре внимания находилось обсуждение бюджетного планирования.
«Особое внимание со стороны депутатского корпуса требуется при рассмотрении социальных гарантий. При этом поддержка участников СВО и членов их семей является абсолютным приоритетом, требующим пристального и неформального подхода», — подчеркнул глава региона.
Проект бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026−27 годов проходит в настоящее время рассмотрение на комитетах и комиссиях. Обсуждение его состоится 14 ноября в формате Парламентского часа. Через неделю после так называемых нулевых чтений назначено первое чтение облбюджета в облдуме. Окончательное голосование намечено на 5 декабря.
«Чтобы депутаты оперативно и глубоко погрузились в планы 10-летнего этапа развития области, мои заместители и руководители органов исполнительной власти на профильных комитетах более детально представят программы развития по направлениям», — уточнил губернатор.
Андрей Бочаров также отметил, что сроки формирования структуры органов исполнительной власти продлены до 1 января 2025 года.