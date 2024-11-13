Новую структуру обладминистрации сформируют в Волгограде к 1 января

Проект бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026−27 годов проходит в настоящее время рассмотрение на комитетах и комиссиях. Обсуждение его состоится 14 ноября в формате Парламентского часа. Через неделю после так называемых нулевых чтений назначено первое чтение облбюджета в облдуме. Окончательное голосование намечено на 5 декабря.