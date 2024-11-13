Алпысбай Каиржанов освобождён от должности акима Степногорска

«Распоряжением акима Акмолинской области от 13 ноября на основании поданного заявления аким Степногорска Алпысбай Каиржанов освобождён от занимаемой должности», — сообщили в администрации региона.
Каиржанов родился в 1983 году в посёлке Шортанды. В 2008 году окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени Тынышпаева по специальности «Организация перевозок и управление».
С марта 2009-го по март 2010 года — замакима посёлка Шортанды. С марта по июнь 2010 года — аким посёлка.
После был руководителем отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шортандинского района.
С июля 2014 года по апрель 2019 года — заместитель акима Шортандинского района.
С апреля 2019 года по октябрь 2021 года — аким Аккольского района.
Назначен акимом города Степногорска 2 октября 2021 года.