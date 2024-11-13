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Алпысбай Каиржанов освобождён от должности акима Степногорска

Степногорск остался без акима. От должности освобождён градоначальник Алпысбай Каиржанов, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: акимат Акмолинской области

«Распоряжением акима Акмолинской области от 13 ноября на основании поданного заявления аким Степногорска Алпысбай Каиржанов освобождён от занимаемой должности», — сообщили в администрации региона.

Каиржанов родился в 1983 году в посёлке Шортанды. В 2008 году окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени Тынышпаева по специальности «Организация перевозок и управление».

С марта 2009-го по март 2010 года — замакима посёлка Шортанды. С марта по июнь 2010 года — аким посёлка.

После был руководителем отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шортандинского района.

С июля 2014 года по апрель 2019 года — заместитель акима Шортандинского района.

С апреля 2019 года по октябрь 2021 года — аким Аккольского района.

Назначен акимом города Степногорска 2 октября 2021 года.