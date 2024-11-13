СМИ: российская атомная подлодка появилась вблизи вод союзника США

В понедельник Министерство обороны Японии сообщило, что четыре российских судна были замечены в водах у северного побережья Хоккайдо, одного из четырех главных островов Японии. Они пересекали пролив Лаперуза в западном направлении из Охотского моря в Японское. В проливе Лаперуза все суда могут воспользоваться своим правом транзитного прохода, говорится в статье Newsweek.