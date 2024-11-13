СМИ: российская атомная подлодка появилась вблизи вод союзника США

В понедельник Министерство обороны Японии сообщило, что четыре российских судна были замечены в водах у северного побережья Хоккайдо, одного из четырех главных островов Японии. Они пересекали пролив Лаперуза в западном направлении из Охотского моря в Японское. В проливе Лаперуза все суда могут воспользоваться своим правом транзитного прохода, говорится в статье Newsweek.
Одним из российских кораблей оказалась подводная лодка проекта «Ясень», оснащенная крылатыми ракетами и ядерной силовой установкой.
К Тихоокеанскому флоту России приписаны две подводные лодки проекта «Ясень» водоизмещением 13 800 тонн: «Красноярск» и «Новосибирск». Каждая из них имеет по 10 торпедных аппаратов и 32 вертикальные шахты для стрельбы обычными ракетами большой дальности по военным кораблям и наземным целям.
Неизвестно, почему подлодка проекта «Ясень», замеченная японскими ВМС, покинула свою базу в Рыбачьем на полуострове Камчатка, где базируются атомные подлодки Тихоокеанского флота России. В октябре командующий подводными силами Тихоокеанского флота России, вице-адмирал Владимир Дмитриев заявил, что модернизация дальневосточной базы позволила за последние несколько лет ввести в строй семь атомных подводных лодок.
В состав российского военно-морского соединения, обнаруженного недалеко от Японии, также входят фрегат «Маршал Шапошников», разведывательный корабль «Маршал Крылов» и спасательный буксир.
Помимо соединения, возглавляемого подлодкой, в Индо-Тихоокеанском регионе находится вторая группа кораблей ВМФ России под командованием Тихоокеанского флота. Она состоит из трех корветов и судна обеспечения и уже посетила Малайзию, Мьянму и Индонезию.