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СМИ: российская атомная подлодка появилась вблизи вод союзника США

Впервые Япония обнаружила вблизи своих территориальных вод российскую атомную подводную лодку новейшего типа, вооруженную крылатыми ракетами большой дальности.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В понедельник Министерство обороны Японии сообщило, что четыре российских судна были замечены в водах у северного побережья Хоккайдо, одного из четырех главных островов Японии. Они пересекали пролив Лаперуза в западном направлении из Охотского моря в Японское. В проливе Лаперуза все суда могут воспользоваться своим правом транзитного прохода, говорится в статье Newsweek.

Одним из российских кораблей оказалась подводная лодка проекта «Ясень», оснащенная крылатыми ракетами и ядерной силовой установкой.

Она считается самой совершенной, мощной и бесшумной ударной субмариной в России, особенно в том, что касается скрытности, которая соответствует новейшим западным подводным лодкам.

К Тихоокеанскому флоту России приписаны две подводные лодки проекта «Ясень» водоизмещением 13 800 тонн: «Красноярск» и «Новосибирск». Каждая из них имеет по 10 торпедных аппаратов и 32 вертикальные шахты для стрельбы обычными ракетами большой дальности по военным кораблям и наземным целям.

Неизвестно, почему подлодка проекта «Ясень», замеченная японскими ВМС, покинула свою базу в Рыбачьем на полуострове Камчатка, где базируются атомные подлодки Тихоокеанского флота России. В октябре командующий подводными силами Тихоокеанского флота России, вице-адмирал Владимир Дмитриев заявил, что модернизация дальневосточной базы позволила за последние несколько лет ввести в строй семь атомных подводных лодок.

В состав российского военно-морского соединения, обнаруженного недалеко от Японии, также входят фрегат «Маршал Шапошников», разведывательный корабль «Маршал Крылов» и спасательный буксир.

Для слежения за российской флотилией ВМС Японии развернули противолодочный самолет P-3C и самолет наблюдения.

Помимо соединения, возглавляемого подлодкой, в Индо-Тихоокеанском регионе находится вторая группа кораблей ВМФ России под командованием Тихоокеанского флота. Она состоит из трех корветов и судна обеспечения и уже посетила Малайзию, Мьянму и Индонезию.