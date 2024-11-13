Токаев пригласил президента Северной Македонии в Казахстан

Гордана Силяновска-Давкова, в свою очередь, поблагодарила Президента Казахстана за его вклад в двусторонние отношения и подчеркнула потенциал для дальнейшего укрепления взаимодействия. Она высоко оценила роль Казахстана на международной арене в качестве средней державы.