На пост замминистра строительства Новосибирской области назначили Олега Поскачина. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе министерства региона.
— Олег Поскачкин будет курировать строительные работы на новых территориях, а также займётся восстановлением прав дольщиков. Этой деятельностью он занимался и ранее, теперь он станет решать эти вопросы в новой должности, — информируют в пресс-службе.
Олег Владимирович Поскачин родился в Новосибирске и здесь же окончил строительный вуз НГАСУ по направлению «ПГС». Ранее Поскачин возглавлял в мэрии отдел капитального строительства и инженерного обеспечения, был заместителем начальника управления строительства и инженерного обеспечения.