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Замминистра строительства Новосибирской области назначили Олега Поскачина

Он займётся восстановлением прав дольщиков.

Источник: Министерство строительства Новосибирской области

На пост замминистра строительства Новосибирской области назначили Олега Поскачина. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе министерства региона.

— Олег Поскачкин будет курировать строительные работы на новых территориях, а также займётся восстановлением прав дольщиков. Этой деятельностью он занимался и ранее, теперь он станет решать эти вопросы в новой должности, — информируют в пресс-службе.

Олег Владимирович Поскачин родился в Новосибирске и здесь же окончил строительный вуз НГАСУ по направлению «ПГС». Ранее Поскачин возглавлял в мэрии отдел капитального строительства и инженерного обеспечения, был заместителем начальника управления строительства и инженерного обеспечения.