WP: Трамп хочет видеть в администрации самых ярых сторонников Израиля

Трамп во время своего первого срока на посту президента США неоднократно заявлял о поддержке Израиля в защите «от иранской угрозы», признал израильский суверенитет над оккупированными Голанскими высотами, перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим и способствовал заключению Авраамовых соглашений, позволивших нормализовать отношения еврейского государства с рядом арабских стран.