Полковник Ходаренок считает, что у Британии нет сил для ввода войск на Украину

Вначале остановимся на чисто военных деталях. Если, согласно заявлению экс-премьера, «британские войска могут быть отправлены на Украину», то хорошо бы Борису Джонсону ответить в этом случае и на следующие вопросы: каков будет боевой и численный состав британского контингента; где части и соединения будут размещены конкретно и какие перед ними будут поставлены боевые и оперативные задачи; будут ли подразделения ВС Великобритании принимать непосредственное участие в боевых действиях; каким образом в этом случае будет организовано взаимодействие британских соединений с ВСУ (то есть кто и кому будет подчинен и по каким вопросам); планируется ли применение ядерного оружия. По всем этим вопросам Борис Джонсон никаких пояснений, как известно, не дал.