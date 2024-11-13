Стало известно имя нового акима Степногорска

Нового главу города активу представил замакима Акмолинской области Елдос Рамазанов.
Перед Гайдаром Касеновым поставлен ряд задач по развитию населённого пункта и созданию комфортных условий для населения.
«Первоочередной задачей в отопительный сезон для акима города является бесперебойная и стабильная подача тепла для социальных объектов и населения. Также на особом контроле необходимо держать завершение работ и своевременный ввод объектов водоснабжения», — отметил Рамазанов.
Также акиму Степногорска поручено провести работу по привлечению инвестиции, созданию новых рабочих мест и развитию сферы предпринимательства, а также жилищного строительства.
Гайдар Касенов родился 20 июня 1976 года в Атбасарском районе. Окончил Аграрный университет имени Сейфуллина по специальности «Инженер-механик», Евразийский Национальный университет имени Гумилёва по специальности «Экономист-менеджер», Международную Академию бизнеса, Open University (UK) — специальность «Магистр делового администрирования».
Кандидат экономических наук.
Работал главным специалистом отдела экономики и рыночных отношений аппарата акима района «Алматы», менеджером проекта «Астана-Сити», директором ТОО «Центральное газоснабжение» Астана, акимом района «Алматы» в Астане, руководил депутатской фракцией партии «Нұр Отан» в маслихате Астаны (2015−10.2019). Был акимом Шортандинского района Акмолинской области, акимом Косшы.
Ранее стало известно, что 13 ноября на основании поданного заявления аким Степногорска Алпысбай Каиржанов освобождён от занимаемой должности.