Олбани
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно имя нового акима Степногорска

Распоряжением акима Акмолинской области по согласованию с Администрацией Президента РК и с согласия депутатов маслихата акимом Степногорска назначен Гайдар Касенов, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: акимат Акмолинской области

Нового главу города активу представил замакима Акмолинской области Елдос Рамазанов.

Перед Гайдаром Касеновым поставлен ряд задач по развитию населённого пункта и созданию комфортных условий для населения.

«Первоочередной задачей в отопительный сезон для акима города является бесперебойная и стабильная подача тепла для социальных объектов и населения. Также на особом контроле необходимо держать завершение работ и своевременный ввод объектов водоснабжения», — отметил Рамазанов.

Также акиму Степногорска поручено провести работу по привлечению инвестиции, созданию новых рабочих мест и развитию сферы предпринимательства, а также жилищного строительства.

Гайдар Касенов родился 20 июня 1976 года в Атбасарском районе. Окончил Аграрный университет имени Сейфуллина по специальности «Инженер-механик», Евразийский Национальный университет имени Гумилёва по специальности «Экономист-менеджер», Международную Академию бизнеса, Open University (UK) — специальность «Магистр делового администрирования».

Кандидат экономических наук.

Работал главным специалистом отдела экономики и рыночных отношений аппарата акима района «Алматы», менеджером проекта «Астана-Сити», директором ТОО «Центральное газоснабжение» Астана, акимом района «Алматы» в Астане, руководил депутатской фракцией партии «Нұр Отан» в маслихате Астаны (2015−10.2019). Был акимом Шортандинского района Акмолинской области, акимом Косшы.

Ранее стало известно, что 13 ноября на основании поданного заявления аким Степногорска Алпысбай Каиржанов освобождён от занимаемой должности.