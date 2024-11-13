Турция разорвала отношения с Израилем

Критике не раз подвергался и лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Так, его выступление в конгрессе США в июле этого года вызвало не только антивоенные протесты у Капитолия, но и жесткую реакцию со стороны турецких политиков вплоть до Эрдогана, который назвал главу израильского кабмина мясником, «на руках которого кровь 150 тысяч жителей Газы». Ранее он также называл Нетаньяху «современным фюрером», подчеркивая, что Запад игнорируют его преступления.