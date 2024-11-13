Турция разорвала отношения с Израилем

«Мы, как государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений с Израилем», — подчеркнул он.
Эрдоган добавил, что Анкара не предпринимает никаких шагов для развития сотрудничества в будущем.
Турция с самого начала операции ЦАХАЛ в секторе Газа в октябре 2023 года осуждает действия Тель-Авива и обвиняет его в массовых убийствах мирных палестинцев. Страна не раз призывала прекратить огонь, а также оказывала давление на еврейское государство.
В частности, в начале мая Министерство торговли Турции объявило о полном прекращении товарооборота с Израилем. Перед этим Анкара ограничила экспорт 54 подгрупп товаров, но ЦАХАЛ продолжила боевые действия в Газе.
Критике не раз подвергался и лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Так, его выступление в конгрессе США в июле этого года вызвало не только антивоенные протесты у Капитолия, но и жесткую реакцию со стороны турецких политиков вплоть до Эрдогана, который назвал главу израильского кабмина мясником, «на руках которого кровь 150 тысяч жителей Газы». Ранее он также называл Нетаньяху «современным фюрером», подчеркивая, что Запад игнорируют его преступления.