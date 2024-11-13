13 ноября состоялось совещании в режиме ВКС под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой. На совещании губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев доложил о реализации нацпроекта «Культура» в регионе.
«Один из вопросов — завершение капремонта театра юного зрителя “Время тайн” в Новокуйбышевске. Этот объект имеет большое значение как для города, так и для региона в целом. Он также служит центром развития для учащихся театрального отделения городской детской школы искусств. На данный момент техническая готовность объекта — 80%. Полностью завершим работы до середины декабря», — отметил глава региона.
Благодаря нацпроекту в текущем году в регионе проводится капитальный ремонт 11 муниципальных учреждений. Среди них — сельские дома культуры, школы искусств и театры. Создано 5 модельных библиотек, которые пользуются особой популярностью среди жителей. Продолжается техническое оснащение объектов культуры.
«Особое внимание — государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры и работников культуры, а также областных самодеятельных коллективов народного художественного творчества и добровольческих движений в сфере охраны культурного наследия. Реализация нацпроекта позволила улучшить инфраструктуру отрасли, но это далеко не все планы. В следующем году мы продолжим работу уже в рамках нового нацпроекта “Семья”, — подчеркнул Вячеслав Федорищев.