Вячеслав Федорищев доложил о реализации нацпроекта «Культура» в регионе

«Особое внимание — государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры и работников культуры, а также областных самодеятельных коллективов народного художественного творчества и добровольческих движений в сфере охраны культурного наследия. Реализация нацпроекта позволила улучшить инфраструктуру отрасли, но это далеко не все планы. В следующем году мы продолжим работу уже в рамках нового нацпроекта “Семья”, — подчеркнул Вячеслав Федорищев.