Токаева пригласили посетить Хорватию

АСТАНА, 13 ноя — Sputnikм. На полях Всемирного климатического саммита Токаев провел ряд встреч. Одна из них состоялась с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
«Глава нашего государства выразил поддержку хорватским компаниям, которые ведут бизнес в Казахстане. Кроме того, обсуждены перспективы упрощения визового режима», — сообщила Акорда.
Токаев пригласил Пленковича принять участие во втором Международном форуме Астана, который состоится в следующем году.
В ответ Андрей Пленкович предложил Президенту Казахстана посетить Хорватию.
Ранее Токаев провел встречу с президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой.
Как сообщила Акорда, он отметил значимость Северной Македонии как важного партнера Казахстана в Европе и выразил стремление укреплять сотрудничество в приоритетных направлениях.
В свою очередь, Гордана Силяновска-Давкова поблагодарила президента Казахстана за вклад в двусторонние отношения и подчеркнула потенциал для дальнейшего укрепления взаимодействия.
Особое внимание стороны уделили перспективам углубления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также упрощению визового режима для граждан обеих стран. Достигнута договоренность о развитии контактов между деловыми кругами Казахстана и Северной Македонии.
На встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом Токаев подчеркнул, что что Афины входят в пятерку крупнейших торговых партнеров Астаны среди стран ЕС.
Стороны обменялись мнениями по вопросам развития энергетики, декарбонизации экономики.
Участники встречи достигли договоренности поддерживать активный политический диалог. Глава Правительства Греции с воодушевлением принял приглашение Токаева совершить визит в Казахстан.
Напомним, Всемирный климатический саммит проходит в Баку. Выступая на мероприятии Токаев подтвердил приверженность Казахстана глобальной климатической повестке и подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с изменением климата.
Он напомнил участникам форума про амбициозную цель нашей страны по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.