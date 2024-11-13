Илон Маск будет главой Департамента эффективности госуправления при Трампе

Однако еще несколько лет назад Рубио высказывался против России, требуя жестко противодействовать стране на всех фронтах. Он разработал законопроект, который не позволил бы смягчить антироссийские санкции. Чиновник также называл Трампа мошенником, а затем неожиданно поддержал его кандидатуру на выборах в 2016 году. Возможно, сейчас он активно выступает за избранного президента, чтобы затем самому участвовать в выборах в 2028 году.