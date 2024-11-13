NYT: выдвигавший обвинения против Трампа спецпрокурор намерен уйти в отставку

«Смит хочет завершить работу и покинуть пост до возвращения Трампа к власти», — приводит издание слова своих источников, знакомых с планами спецпрокурора. После победы на выборах Трамп подтвердил намерение уволить Смита «в первые две секунды» после инаугурации, напоминает газета.
Ранее Смит запросил в суде отсрочку по делам Трампа до декабря. Как ожидается, он планирует продумать шаги по их завершении, учитывая, что «политика Министерства юстиции долгое время подразумевала невозможность привлечения действующего президента к ответственности за преступления».
Спецпрокурор Смит в августе 2023 года объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.
Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября выборах поражение представительнице демократов Камале Харрис. Кроме того, республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса США. Они также могут получить большинство в Палате представителей. Харрис с января 2021 года занимает пост вице-президента. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.