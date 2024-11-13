Более чем в 10 регионах Казахстана сняли руководителей управлений спорта

«Сегодня в более чем 10 регионах освободили свои места руководители управлений спорта. Здесь объективный подход. За последние годы сильно снизились результаты. Министерством создана комиссия, в её состав входят депутаты, представители общественных объединений и ведомства. Первый критерий для тех специалистов, которые пойдут в регионы — человек должен быть со сферы спорта. Это должен быть человек, который знает основы менеджмента, управления спортом. Человек, владеющий определёнными направлениями теории и методики подготовки», — сказал министр.