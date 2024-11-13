Ильсура Метшина переизбрали в президиум высшего совета ВАРМСУ

Ассоциация развития местного самоуправления была учреждена как национальная в мае 2019 года и переименована во всероссийскую в декабре 2019-го. В настоящее время в состав организации входят все 89 региональных ассоциаций — советы муниципальных образований субъектов РФ (восемь федеральных округов, 17816 МО).