Ильсура Метшина переизбрали в президиум высшего совета ВАРМСУ

Сегодня на VII съезде Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления мэр Казани Ильсур Метшин был переизбран в президиум высшего совета организации. Заседание состоялось на базе мастерской управления «Сенеж» в Москве. Участниками мероприятия стали делегаты из 89 регионов страны.
К собравшимся с приветственным словом обратился заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев. На заседании участники подвели итоги работы ВАРМСУ за прошедший год: отметили значимость проекта «Муниципальный диалог», заслушали доклад о проведении первого Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России», премии «Служение» с участием президента России.
Сопредседатели ВАРМСУ — Андрей Шевченко, Ирина Гусева, Руслан Кухарук и Галина Данильченко, а также руководитель исполкома Андрей Малхасян — были переизбраны в ходе съезда.
Ассоциация развития местного самоуправления была учреждена как национальная в мае 2019 года и переименована во всероссийскую в декабре 2019-го. В настоящее время в состав организации входят все 89 региональных ассоциаций — советы муниципальных образований субъектов РФ (восемь федеральных округов, 17816 МО).
Учредители ВАРМСУ — Общероссийский Конгресс муниципальных образований, Всероссийский совет местного самоуправления, Союз российских городов, Международная ассамблея столиц и крупных городов, Ассоциация развития исторических поселений «Русская провинция», Ассоциация закрытых административно-территориальных образований атомной промышленности, Ассоциация городов Поволжья, Союз городов Центра и Северо-Запада России.
В июле этого года в России на законодательном уровне был утвержден статус ВАРМСУ как единой организации, обеспечивающей выражение и защиту общих интересов органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных образований.
Ранее мэра Казани переизбрали президентом Евразийского отделения Всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Такое решение приняли на заседании Генеральной ассамблеи и Совета Международной ассоциации ОГМВ-Евразия, которое проходило на площадке Всемирного форума городов в Каире. Участниками стали более 80 представителей муниципальных властей из регионов России и других стран.