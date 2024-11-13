Совместная коллегия МИД Беларуси и России пройдет в Бресте

«В рамках предстоящего мероприятия будет продолжена координация подходов к сотрудничеству со странами мирового большинства — то, что мы называем Глобальный Юг и Восток в многосторонних форматах с упором на ШОС, БРИКС также совместных усилий по противодействию судебно-правовой и санкционной агрессии коллективного Запада», — уточнила Захарова.