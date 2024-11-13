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Совместная коллегия МИД Беларуси и России пройдет в Бресте

Белорусские и российские дипломаты осуществляют согласованную внешнюю политику и совместно работают на международных площадках.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров посетит Брест, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«21−22 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Брест, Республика Беларусь, с рабочим визитом для участия в совместном заседании коллегии МИД России и МИД Беларуси», — сказала она на брифинге.

Подобные заседания проходят на регулярной основе, начиная с 2000 года. Совместные коллегии позволяют синхронизировать усилия России и Беларуси на международной арене.

«В рамках предстоящего мероприятия будет продолжена координация подходов к сотрудничеству со странами мирового большинства — то, что мы называем Глобальный Юг и Восток в многосторонних форматах с упором на ШОС, БРИКС также совместных усилий по противодействию судебно-правовой и санкционной агрессии коллективного Запада», — уточнила Захарова.

Лавров Сергей
Захарова Мария