Штраф за подделку миграционных документов в РФ вырос до ₽60 млн

Как сообщает «Интерфакс», закон приняли в окончательном чтении. Он вносит корректировки в статьи 3.5 и 19.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Теперь в России за подделку, изготовление или использование подложных документов для организации незаконной миграции штраф для юридических лиц составит от 5 до 10 млн рублей. Если нарушение будет зафиксировано повторно, то юрлицо оштрафуют уже на сумму от 10 до 60 млн рублей. Штрафные санкции предусмотрены за подделку документов, подтверждающих наличие у иностранцев каких-то прав, или освобождающих их от обязанностей в случае, если «фальшивки» способствовали нарушению правила въезда, выезда, трудоустройства, передвижения по РФ.
Также новый закон повышает размер штрафов за подделку документа, удостоверяющего личность, подделку штампов, печатей, бланков, а также их использование, передачу или сбыт. Теперь за такое нарушение предусмотрены штрафы от 40 до 80 тыс. рублей. Если нарушителя уличат повторно, то размер штрафных санкций составит от 100 до 200 тысяч рублей.
Ответственность по новому закону предусмотрена также для госучреждений, которые проводят экзамены на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ для мигрантов.