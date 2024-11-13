Штраф за подделку миграционных документов в РФ вырос до ₽60 млн

Теперь в России за подделку, изготовление или использование подложных документов для организации незаконной миграции штраф для юридических лиц составит от 5 до 10 млн рублей. Если нарушение будет зафиксировано повторно, то юрлицо оштрафуют уже на сумму от 10 до 60 млн рублей. Штрафные санкции предусмотрены за подделку документов, подтверждающих наличие у иностранцев каких-то прав, или освобождающих их от обязанностей в случае, если «фальшивки» способствовали нарушению правила въезда, выезда, трудоустройства, передвижения по РФ.