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Штраф за подделку миграционных документов в РФ вырос до ₽60 млн

Государственная дума приняла закон, увеличивающий штраф за подделку документов для организации незаконной миграции до 60 миллионов рублей.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Интерфакс», закон приняли в окончательном чтении. Он вносит корректировки в статьи 3.5 и 19.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Теперь в России за подделку, изготовление или использование подложных документов для организации незаконной миграции штраф для юридических лиц составит от 5 до 10 млн рублей. Если нарушение будет зафиксировано повторно, то юрлицо оштрафуют уже на сумму от 10 до 60 млн рублей. Штрафные санкции предусмотрены за подделку документов, подтверждающих наличие у иностранцев каких-то прав, или освобождающих их от обязанностей в случае, если «фальшивки» способствовали нарушению правила въезда, выезда, трудоустройства, передвижения по РФ.

Также новый закон повышает размер штрафов за подделку документа, удостоверяющего личность, подделку штампов, печатей, бланков, а также их использование, передачу или сбыт. Теперь за такое нарушение предусмотрены штрафы от 40 до 80 тыс. рублей. Если нарушителя уличат повторно, то размер штрафных санкций составит от 100 до 200 тысяч рублей.

Ответственность по новому закону предусмотрена также для госучреждений, которые проводят экзамены на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ для мигрантов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, заявил, что новый закон позволит сократить число нарушений миграционных правил. Спикер парламента озвучил данные МВД, согласно которым только за восемь месяцев 2024 года было выявлено 4,6 тысячи фактов подделки документов для мигрантов.

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закон