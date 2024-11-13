Полпред в УрФО Артем Жога разобрался с волнениями в Первоуральске

Визит был незапланированным, однако, судя по опубликованным кадрам, жители ждали высокопоставленных гостей. Полпред в УрФО во время общения отметил, что он рассматривает каждое обращение граждан. Губернатор Евгений Куйвашев, в свою очередь, пообещал лично разобраться в ситуации.