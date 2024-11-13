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Полпред в УрФО Артем Жога разобрался с волнениями в Первоуральске

Полпред президента в УрФО Артем Жога и губернатор Евгений Куйвашев встретились с жителями Первоуральска, которые были взволнованы слухами о закрытии детской больницы в микрорайоне Динас. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Источник: пресс-служба полпреда президента в УрФО

Визит был незапланированным, однако, судя по опубликованным кадрам, жители ждали высокопоставленных гостей. Полпред в УрФО во время общения отметил, что он рассматривает каждое обращение граждан. Губернатор Евгений Куйвашев, в свою очередь, пообещал лично разобраться в ситуации.

До поездки в микрорайон Динас глава региона показал уральскому полпреду Первоуральский новотрубный завод (входит в ТМК), а также АНО «Институт развития дуального образования». Затем Артем Жога и Евгений Куйвашев приехали в лицей № 21, который поэтапно ремонтируют с 2019 года.

Ранее жители Первоуральска записали видеообращение к свердловскому губернатору, в котором выразили обеспокоенность из-за якобы закрытия больницы в микрорайоне Динас. В учреждении находится детское отделение. В минздраве Свердловской области информацию о закрытии больницы в связи с ремонтом опровергли.