Полпред в УрФО Артем Жога разобрался с волнениями в Первоуральске

Визит был незапланированным, однако, судя по опубликованным кадрам, жители ждали высокопоставленных гостей. Полпред в УрФО во время общения отметил, что он рассматривает каждое обращение граждан. Губернатор Евгений Куйвашев, в свою очередь, пообещал лично разобраться в ситуации.
До поездки в микрорайон Динас глава региона показал уральскому полпреду Первоуральский новотрубный завод (входит в ТМК), а также АНО «Институт развития дуального образования». Затем Артем Жога и Евгений Куйвашев приехали в лицей № 21, который поэтапно ремонтируют с 2019 года.
Ранее жители Первоуральска записали видеообращение к свердловскому губернатору, в котором выразили обеспокоенность из-за якобы закрытия больницы в микрорайоне Динас. В учреждении находится детское отделение. В минздраве Свердловской области информацию о закрытии больницы в связи с ремонтом опровергли.