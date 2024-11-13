Куйвашев познакомил Жогу с первоуральской поликлиникой, ждущей ремонта

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и уральский полпред Артем Жога посетили 13 ноября поликлинику № 3 Первоуральска, которую ожидает второй этап капитального ремонта. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
Поликлиника находится в микрорайоне Динас. Куйвашев показал Жоге, в каком она состоянии. Первый этап ремонта сделали в 2022 году, отремонтировали кровлю и часть помещений.
Теперь предстоят очередные работы. Они начнутся 1 декабря. Но несмотря на них поликлиника продолжит принимать пациентов и полноценно работать.