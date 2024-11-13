Суд в Москве заочно арестовал судью МУС Рейн Алапини-Гансу

«Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Алапини-Гансу, она объявлена в международный розыск», — сказала собеседница агентства.
Ей заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 301 УК РФ (Заведомо незаконные заключение под стражу или содержание под стражей) и грозит вплоть до четырех лет лишения свободы.
Алапини-Гансу с марта 2024 года занимает пост второго вице-президента МУС и является замглавы МУС Томоко Аканэ, которая стала одной из судей, выдавших в марте 2023 года ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Аканэ и нынешний первый вице-президент МУС Росарио Сальваторе Айтала также объявлены в розыск в РФ.
Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об «аресте» президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
В понедельник этот же суд заочно арестовал по аналогичной статье судью МУС Хайкелю Бен Махфуду, который выдал санкцию на арест секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.