Суд в Москве заочно арестовал судью МУС Рейн Алапини-Гансу

Алапини-Гансу с марта 2024 года занимает пост второго вице-президента МУС и является замглавы МУС Томоко Аканэ, которая стала одной из судей, выдавших в марте 2023 года ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Аканэ и нынешний первый вице-президент МУС Росарио Сальваторе Айтала также объявлены в розыск в РФ.