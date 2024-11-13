Блинкен: Израиль достиг своих целей в секторе Газа, время завершить войну

«Израиль по тем стандартам, которые он сам себе установил, достиг поставленных им целей. Пришло время положить конец войне», — сказал Блинкен в ходе визита в Брюссель (цитата по Reuters). США, подчеркнул госсекретарь, ожидают «реальных и продолжительных пауз» в боевых действиях в секторе Газа, чтобы гуманитарная помощь была доставлена. Однако лучшим способом помочь людям стало бы прекращение войны, заключил он.
В середине октября США потребовали от Израиля в течение 30 дней принять меры для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. В противном случае объемы военной поддержки, поставляемой Вашингтоном, могли сократиться. Накануне Axios со ссылкой на источники сообщил, что Энтони Блинкен решил, что Израиль предпринял шаги для улучшения ситуации, помощь сокращать не планируется.
В конце октября после ликвидации Израилем главы «Хамаса», идеолога атаки палестинского движения на Израиль Яхьи Синвара, в Катаре состоялся очередной раунд переговоров о сделке по освобождению заложников. «Хамас» требовал прекращения огня, вывода контингента из сектора Газа и освобождения из тюрем сотен палестинских боевиков, однако в правительстве Израиля военную операцию прекращать не согласились. Позднее Катар приостановил посредническую деятельность, пока стороны не будут готовы прекратить войну.