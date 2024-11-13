Блинкен: Израиль достиг своих целей в секторе Газа, время завершить войну

«Израиль по тем стандартам, которые он сам себе установил, достиг поставленных им целей. Пришло время положить конец войне», — сказал Блинкен в ходе визита в Брюссель (цитата по Reuters). США, подчеркнул госсекретарь, ожидают «реальных и продолжительных пауз» в боевых действиях в секторе Газа, чтобы гуманитарная помощь была доставлена. Однако лучшим способом помочь людям стало бы прекращение войны, заключил он.