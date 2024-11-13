МИД предупредил о серьезном ответе Москвы в случае разрешения Запада бить вглубь РФ

Еще в сентябре Путин подчеркнул, что способствование Украине в применении оружия для ударов вглубь России будет воспринято как прямое участие стран Запада в конфликте. Возможность снятия ограничений была одной из тем переговоров действующего президента США Джо Байдена и Зеленского в конце того же месяца, однако позже в Пентагоне подтвердили, что из-за риска эскалации запрет всё еще в силе.