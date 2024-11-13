«Обратили внимание на публикации в британской прессе о намерении премьер-министра страны Кира Стармера и президента Франции [Эммануэля] Макрона попытаться убедить действующего президента США [Джо] Байдена дать разрешение Киеву на нанесение ударов ракетами Storm Shadow вглубь России до инаугурации (избранного американского лидера Дональда. — Ред.) Трампа», — заявила она.
По словам Захаровой, в Лондоне выразили надежду на то, что Белый дом даст согласие на совершение данных действий.
Однако дипломат сообщила, что Россия расценит разрешение Киеву на удары вглубь России как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с российским государством. Ответ «будет неминуемым и разрушительным», отметила официальный представитель МИДа.
Ранее, 29 октября, президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, выразил свое удивление из-за того, что в сентябре США не сняли ограничения на использование американского дальнобойного оружия для ударов по России.
27 октября президент России Владимир Путин сообщил, что Минобороны РФ разрабатывает ответные меры на возможные удары дальнобойным оружием по российской территории. Он выразил надежду, что страны НАТО услышали его предупреждение о возможных последствиях.
Еще в сентябре Путин подчеркнул, что способствование Украине в применении оружия для ударов вглубь России будет воспринято как прямое участие стран Запада в конфликте. Возможность снятия ограничений была одной из тем переговоров действующего президента США Джо Байдена и Зеленского в конце того же месяца, однако позже в Пентагоне подтвердили, что из-за риска эскалации запрет всё еще в силе.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.