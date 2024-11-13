Комитеты Заксобрания начали обсуждать бюджет Омской области

Проект закона, внесённый областным правительством, предлагает доходную часть на 2025 год в размере 137,6 миллиарда рублей. Из них 115,7 миллиарда составляют налоговые и неналоговые доходы, которые вырастут на 6,4% по сравнению с нынешним годом, а 21,9 млрд рублей поступят из федерального бюджета. Общие расходы областного бюджета, включая средства инфраструктурного кредита, предположительно достигнут 138,1 миллиарда рублей. Основные статьи расходов — это выполнение социальных обязательств, заработные платы бюджетникам, соцподдержка населения, обеспечение медикаментами, питание и коммунальные расходы для бюджетных учреждений.