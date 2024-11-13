Комитеты Заксобрания начали обсуждать бюджет Омской области

В Омской области начали детально обсуждать бюджет на 2025 год. На этой неделе комитеты Законодательного собрания приступили к рассмотрению проекта областного бюджета в режиме первого чтения. Депутаты проанализировали основные параметры: предполагаемые доходы, расходы и ключевые направления финансирования.
Проект закона, внесённый областным правительством, предлагает доходную часть на 2025 год в размере 137,6 миллиарда рублей. Из них 115,7 миллиарда составляют налоговые и неналоговые доходы, которые вырастут на 6,4% по сравнению с нынешним годом, а 21,9 млрд рублей поступят из федерального бюджета. Общие расходы областного бюджета, включая средства инфраструктурного кредита, предположительно достигнут 138,1 миллиарда рублей. Основные статьи расходов — это выполнение социальных обязательств, заработные платы бюджетникам, соцподдержка населения, обеспечение медикаментами, питание и коммунальные расходы для бюджетных учреждений.
На окончательный размер бюджета повлияют дополнительные факторы, которые также обсудили депутаты Заксобрания. Так, федеральная налоговая служба скорректировала прогноз по налоговым поступлениям, увеличились объёмы безвозмездных поступлений для Омской области.
В процессе обсуждения депутаты акцентировали внимание на проблемах распределения налогов между федеральным и региональным бюджетами, а также на возможностях увеличения неналоговых доходов, включая доходы от использования областного имущества.
Сегодня, 13 ноября, комитет по собственности рекомендовал Заксобранию принять проект бюджета в первом чтении. Завтра рассмотрение продолжится в других комитетах.