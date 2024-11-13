Губернатор надеется на зиму без «экстремальных явлений»

Дополнительно в этом году обеспечили 300 млн рублей для Калининграда на обновление техники. Закупили 38 единиц спецтехники, это позволит заменить ручную очистку тротуаров на механизированную. Всего будет работать 63 единицы: автомобильная, тракторная, малая уборочная техника, снегопогрузчик.