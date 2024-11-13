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Губернатор надеется на зиму без «экстремальных явлений»

Алексей Беспрозванных контролирует подготовку к зиме в областном центре.

Источник: Правительство Калининградской области

Губернатор Алексей Беспрозванных провёл совещание по уборке дорог в Калининграде зимой.

«Знаю, что в предыдущие годы у жителей были нарекания к оперативности очистки. Поставил главе города задачу, чтобы все ошибки были учтены».

подчеркнул губернатор

Дополнительно в этом году обеспечили 300 млн рублей для Калининграда на обновление техники. Закупили 38 единиц спецтехники, это позволит заменить ручную очистку тротуаров на механизированную. Всего будет работать 63 единицы: автомобильная, тракторная, малая уборочная техника, снегопогрузчик.

Закуплено 2 680 тонн песко-соляной смеси, 12 250 тонн соли и 600 тонн песка. До января будут поставлять песок и соль, в общей сложности 9 000 тонн.

«Хочется, чтобы зима прошла без экстремальных природных явлений, но мы должны быть готовы ко всему. Будем следить за качеством выполнения работ», — подвел итог губернатор.

ЖКХ