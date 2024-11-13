Врио главы Ростовской области предложил не учитывать доход семьи для областного маткапитала

Юрий Слюсарь внес на рассмотрение донских депутатов поправки в законопроект о материнском капитале.
— Принятие законопроекта направлено на поддержку многодетных семей при рождении в семье третьих и (или) последующих детей, — сказано в пояснительной записке к документу.
Если законопроект примут, то с 1 января следующего года семьи Ростовской области с тремя и более детьми независимо от дохода будут получать материнский капитал. В 2025 году его размер составит 150 842 рубля. Его можно потратить на улучшение жилищных условий, образование, медпомощь детям, покупку машины и другое.