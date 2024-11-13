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Врио главы Ростовской области предложил не учитывать доход семьи для областного маткапитала

Врио главы Ростовской области предложил не учитывать доходы семьи при выплате регионального материнского капитала. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 13 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Юрий Слюсарь внес на рассмотрение донских депутатов поправки в законопроект о материнском капитале.

— Принятие законопроекта направлено на поддержку многодетных семей при рождении в семье третьих и (или) последующих детей, — сказано в пояснительной записке к документу.

Если законопроект примут, то с 1 января следующего года семьи Ростовской области с тремя и более детьми независимо от дохода будут получать материнский капитал. В 2025 году его размер составит 150 842 рубля. Его можно потратить на улучшение жилищных условий, образование, медпомощь детям, покупку машины и другое.