Врио главы Ростовской области предложил не учитывать доход семьи для областного маткапитала

Если законопроект примут, то с 1 января следующего года семьи Ростовской области с тремя и более детьми независимо от дохода будут получать материнский капитал. В 2025 году его размер составит 150 842 рубля. Его можно потратить на улучшение жилищных условий, образование, медпомощь детям, покупку машины и другое.