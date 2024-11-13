Губернатор Алексей Текслер сообщил реальный размер зарплаты в Челябинской области

Он поблагодарил южноуральских аграриев за достойные результаты, достигнутые, несмотря на сложные погодные условия этого года. «Третий год подряд урожай зерна в области превышает 2 млн тонн. Это говорит о том, что агропромышленный комплекс становится более высокотехнологичным», — отмечается в комментарии.