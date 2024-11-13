Губернатор Алексей Текслер сообщил реальный размер зарплаты в Челябинской области

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на совещание с главами муниципалитетов и членами правительства региона.
Также он отметил, что по итогам девяти месяцев индекс промышленного производства находится на уровне прошлого года.
«Выросли темпы в обрабатывающих производствах, объем работ в строительстве, хороший прирост в обороте розничной торговли и платных услугах», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.
Он поблагодарил южноуральских аграриев за достойные результаты, достигнутые, несмотря на сложные погодные условия этого года. «Третий год подряд урожай зерна в области превышает 2 млн тонн. Это говорит о том, что агропромышленный комплекс становится более высокотехнологичным», — отмечается в комментарии.