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Губернатор Алексей Текслер сообщил реальный размер зарплаты в Челябинской области

Заработная плата в Челябинской области за январь-август 2024 года увеличилась на 22,2% и составила более 68 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на совещание с главами муниципалитетов и членами правительства региона.

Также он отметил, что по итогам девяти месяцев индекс промышленного производства находится на уровне прошлого года.

«Выросли темпы в обрабатывающих производствах, объем работ в строительстве, хороший прирост в обороте розничной торговли и платных услугах», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Он поблагодарил южноуральских аграриев за достойные результаты, достигнутые, несмотря на сложные погодные условия этого года. «Третий год подряд урожай зерна в области превышает 2 млн тонн. Это говорит о том, что агропромышленный комплекс становится более высокотехнологичным», — отмечается в комментарии.