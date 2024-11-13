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Депутаты утвердили новый генплан развития Новороссийска

В новом генплане Новороссийска предусмотрено 600 га зеленых зон.

Источник: соцсети

В Новороссийске депутаты гордумы утвердили новый генеральный план развития города-героя. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Новороссийска Андрей Кравченко.

«Документ предусматривает комплексное, сбалансированное и устойчивое развитие», — подчеркнул он.

Согласно генплану, до 2042 года в Новороссийске выделят территории для строительства 31 школы, 57 детских садов, 43 учреждений для дополнительного образования и 13 медицинских организаций. Всего в городе запланировано появление 131 социально значимого объекта.

Кроме того, документом предусмотрено более 600 гектаров зеленых территорий. Также запланированы пространства под объекты культуры и рекреационные зоны.